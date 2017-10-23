В Билясуваре пожар в пункте приема хлопка потушен - ОБНОВЛЕНО-2

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Билясувар. 23 октября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе потушен пожар в пункте по приему хлопка.

Как сообщает аранское бюро Report, в пункте по приему хлопка, расположенном на территории села Аскерабад, собрано семь кип хлопка по 80 тонн каждый. По неизвестным пока причинам произошел пожар в одном из них.

По предварительным данным, в результате пожара сгорело более 500 кг хлопка.

По факту начато расследование.

***16:46

Билясувар. 23 октября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе локализован пожар в пункте по приему хлопка.

Как сообщает аранское бюро Report, в пункте по приему хлопка, расположенном на территории села Аскерабад, собрано семь кип хлопка по 80 тонн каждый. По неизвестным пока причинам произошел пожар в одном из них.

Пожар локализован прибывшими на место происшествия сотрудниками Билясуварской районной части противопожарной службы, предотвращено распространение огня на другие кипы хлопка.

***15:59

Билясувар. 23 октября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе в пункте приема хлопка начался пожар.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в пункте, расположенном на территории села Аскерабад.

На место происшествия привлечена техника и живая сила Билясуварской районной части противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время пожар продолжается.