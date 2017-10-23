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    В Билясуваре пожар в пункте приема хлопка потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    В результате пожара сгорело более 500 кг хлопка© Report

    Билясувар. 23 октября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе потушен пожар в пункте по приему хлопка.

    Как сообщает аранское бюро Report, в пункте по приему хлопка, расположенном на территории села Аскерабад, собрано семь кип хлопка по 80 тонн каждый. По неизвестным пока причинам произошел пожар в одном из них.

    По предварительным данным, в результате пожара сгорело более 500 кг хлопка.

    По факту начато расследование.

    ***16:46

    Билясувар. 23 октября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе локализован пожар в пункте по приему хлопка.

    Как сообщает аранское бюро Report, в пункте по приему хлопка, расположенном на территории села Аскерабад, собрано семь кип хлопка по 80 тонн каждый. По неизвестным пока причинам произошел пожар в одном из них.

    Пожар локализован прибывшими на место происшествия сотрудниками Билясуварской районной части противопожарной службы, предотвращено распространение огня на другие кипы хлопка.

    ***15:59

    Билясувар. 23 октября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе в пункте приема хлопка начался пожар.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в пункте, расположенном на территории села Аскерабад.

    На место происшествия привлечена техника и живая сила Билясуварской районной части противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

    В настоящее время пожар продолжается.

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