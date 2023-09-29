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В Билясуваре похоронен военнослужащий, погибший во время антитеррористических мероприятий

В Билясуваре похоронен военнослужащий, погибший во время антитеррористических мероприятий В Билясуварском районе простились с военнослужащим Джасаратом Заур оглу Зиядовым, погибшим во время антитеррористических мероприятий Азербайджанской армии в Карабахе.
Происшествия
29 сентября 2023 г. 12:33
В Билясуваре похоронен военнослужащий, погибший во время антитеррористических мероприятий

В Билясуварском районе простились с военнослужащим Джасаратом Заур оглу Зиядовым, погибшим во время антитеррористических мероприятий Азербайджанской армии в Карабахе.

Как сообщает муганское бюро Report, церемония прощания состоялась в доме шехида в селе Хырмандалы.

В ней приняли участие местные чиновники, родственники шехида и представители общественности. После церемонии военнослужащий был похоронен на сельском кладбище.

Джасарат Зиядов родился в 2004 году в селе Хырмандалы Билясуварского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAntiterror tədbirlərində şəhid olan əsgər Biləsuvardan dəfn olunub - YENİLƏNİB

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