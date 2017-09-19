В Билясуваре перевернулся занимающийся перевозкой рабочих микроавтобус, пострадали 22 человека - ОБНОВЛЕНО

19 сентября, 2017 20:51

Билясувар. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуваре перевернулся занимающийся перевозкой рабочих микроавтобус, 22 человека получили увечья различной степени тяжести. Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло в селе Насимикенд. Пострадавшие доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу. ***19:43 Билясувар. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает аранское бюро Report, сегодня вечером перевернулся занимающийся перевозкой рабочих микроавтобус, есть пострадавшие. Отмечается, что рабочие возвращались с уборки хлопка. По факту ведется расследование.