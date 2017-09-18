В Билясуваре перевернулся грузовик, водитель пострадал

Билясувар. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает аранское бюро Report, авария произошла на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Билясувар-Бахрамтепе.
Потеряв управление за рулем загруженного песком грузовика марки "Shacman", водитель перевернул машину.
Получивший в результате ДТП ранения водитель доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу.
Авария привела к возникновению на дороге непродолжительной пробки.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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