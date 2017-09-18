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    В Билясуваре перевернулся грузовик, водитель пострадал

    По факту ведется расследование

    Билясувар. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает аранское бюро Report, авария произошла на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Билясувар-Бахрамтепе.

    Потеряв управление за рулем загруженного песком грузовика марки "Shacman", водитель перевернул машину.

    Получивший в результате ДТП ранения водитель доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу.

    Авария привела к возникновению на дороге непродолжительной пробки.

    По факту ведется расследование.

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