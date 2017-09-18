В Билясуваре перевернулся грузовик, водитель пострадал

18 сентября, 2017 19:12

Билясувар. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает аранское бюро Report, авария произошла на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Билясувар-Бахрамтепе. Потеряв управление за рулем загруженного песком грузовика марки "Shacman", водитель перевернул машину. Получивший в результате ДТП ранения водитель доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу. Авария привела к возникновению на дороге непродолжительной пробки. По факту ведется расследование.