В Билясуваре перевернулся автомобиль, пострадали три человека

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Как сообщает муганское бюро
Житель села Сарханлы Имишлинского района Амиль Рамиз оглу Асадов (1992 г.р.), находившийся за рулем автомобиля "Мерседес", не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
В ДТП помимо водителя травмы различной степени тяжести получили находившиеся в автомобиле его односельчане Ниджат Тельман оглу Тарвердиев (1996) и Мурад Захир оглу Исмаиллы (1991).
Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.