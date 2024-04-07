О нас

В Билясуваре перевернулся автомобиль, пострадали три человека

В Билясуваре перевернулся автомобиль, пострадали три человека В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Происшествия
7 апреля 2024 г. 01:26
В Билясуваре перевернулся автомобиль, пострадали три человека

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автодороги Билясувар-Бахрамтепе, проходящем через село Самедабад.

Житель села Сарханлы Имишлинского района Амиль Рамиз оглу Асадов (1992 г.р.), находившийся за рулем автомобиля "Мерседес", не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В ДТП помимо водителя травмы различной степени тяжести получили находившиеся в автомобиле его односельчане Ниджат Тельман оглу Тарвердиев (1996) и Мурад Захир оглу Исмаиллы (1991).

Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda minik avtomobili aşıb, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
1 апреля 2024 г. 09:49
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
2 апреля 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi