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В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
1 августа 2021 г. 17:12
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Билясувар-Бахрамтепе, проходящей через село Самедабад.

Так, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" Наиб Худаверди оглы Махмудов не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, водитель и пассажиры - Махмудзаде Сарвиназ Наиб гызы и Махмудов Эльшан Аваз оглы получили различные травмы.

Пострадавшие доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var 

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