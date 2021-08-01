В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Билясувар-Бахрамтепе, проходящей через село Самедабад.

Так, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" Наиб Худаверди оглы Махмудов не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, водитель и пассажиры - Махмудзаде Сарвиназ Наиб гызы и Махмудов Эльшан Аваз оглы получили различные травмы.

Пострадавшие доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.