В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Билясувар-Бахрамтепе, проходящей через село Самедабад.
Так, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" Наиб Худаверди оглы Махмудов не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.
По предварительным данным, водитель и пассажиры - Махмудзаде Сарвиназ Наиб гызы и Махмудов Эльшан Аваз оглы получили различные травмы.
Пострадавшие доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.