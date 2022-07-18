В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть погибшие

В Билясуварском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

В Билясуварском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на отрезке дороги Билясувар-Бахрамтепе, пролегающем по территории села Самедабад.

Перевернулся автомобиль марки KİA Rio, за рулем которого находился житель этого села Гулиев Эмин Бахыш оглу 1979 г.р.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель автомобиля и его пассажир житель Бардинского района Гасымов Гулу Гурбан оглу 1958 г.р.

По факту ведется расследование.