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В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть погибшие

В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть погибшие В Билясуварском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
18 июля 2022 г. 13:54
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть погибшие

В Билясуварском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на отрезке дороги Билясувар-Бахрамтепе, пролегающем по территории села Самедабад.

Перевернулся автомобиль марки KİA Rio, за рулем которого находился житель этого села Гулиев Эмин Бахыш оглу 1979 г.р.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель автомобиля и его пассажир житель Бардинского района Гасымов Гулу Гурбан оглу 1958 г.р.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda avtomobil aşıb, ölənlər var

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