В Билясуваре отравился 57-летний мужчина

21 июля, 2017 18:52

Билясувар. 21 июля. REPORT.AZ/ В городе Билясувар зарегистрирован факт отравления. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории городского центрального парка. Сегодня днем житель Баку Ахмедов Амирулла Вейсель оглу 1960 г.р. был доставлен на машине скорой помощи в Билясуварскую районную центральную больницу с диагнозом отравление. Больному оказали первую медицинскую помощь. Его состояние средней тяжести. По словам близких пострадавшего, мужчина отравился от сосисок. Факт расследуется.