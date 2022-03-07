О нас
Аудио новости

В Билясуваре оштрафованы водители, припарковавшие машины на проезжей части

В Билясуваре оштрафованы водители, припарковавшие машины на проезжей части Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Билясуварского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.
Происшествия
7 марта 2022 г. 21:35
В Билясуваре оштрафованы водители, припарковавшие машины на проезжей части

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Билясуварского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Как передает Report, сотрудники дорожной полиции провели очередные просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении владельцев автомобилей, нарушивших правила несмотря на предупреждения, были составлены протоколы в административном порядке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda parklanma qaydalarını pozan sürücülər cərimələnib

Самое читаемое

Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
2 марта 2022 г. 06:12
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
2 марта 2022 г. 17:40
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
2 марта 2022 г. 08:33
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
2 марта 2022 г. 23:32
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
1 марта 2022 г. 23:57
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
2 марта 2022 г. 21:14
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
2 марта 2022 г. 11:01
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
2 марта 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi