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В Билясуваре начнется суд над обвиняемым в нанесении ножевых ранений четырем лицам

В Билясуваре начнется суд над обвиняемым в нанесении ножевых ранений четырем лицам Завершено предварительное следствие по уголовному делу Гошгара Оруджева, обвиняемого в нанесении ножевых ранений четырем лицам в Билясуварском районе.
Происшествия
5 февраля 2022 г. 08:55
В Билясуваре начнется суд над обвиняемым в нанесении ножевых ранений четырем лицам

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Гошгара Оруджева, обвиняемым в нанесении ножевых ранений четырем лицам в Билясуварском районе.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело будет расследоваться под председательством судьи Агиля Мусаева. Предварительное судебное заседание назначено на 15 февраля.

Отметим, что инцидент произошел в октябре 2021 года в селе Аманкенд. Так, между жителями Исой Аббасовым, Туралом Яхьяли, Сананом Яхьяевым, Арастуном Шахмаровым и Гошгаром Оруджевым возник спор. По словам И.Аббасова, Т.Яхьяли, С.Яхьяева и А.Шахмарова, когда они шли домой, Г.Оруджев напал на них и нанес ножевые ранения.

Пострадавших доставили в Билясуварскую центральную больницу и оказали им медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 126.2.4 УК. Оруджев задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda 4 nəfəri bıçaqlayan şəxsin məhkəməsi başlayır

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