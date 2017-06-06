В Билясуваре избит водитель машины скорой медицинской помощи

Билясувар. 6 июня. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе избит водитель автомобиля скорой медицинской помощи.

Как сообщили аранскому бюро Report из Билясуварской районной центральной больницы, вчера в вечерние часы поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием.

После этого сотрудники отделения Скорой медицинской помощи больницы выехали на место происшествия и доставили пострадавшего в учреждение здравоохранения. Однако затем между близкими пострадавшего и водителем автомобиля скорой медицинской помощи Меджидом Азиз оглу Ганбаровым 1954 г.р. возник спор. В результате водитель получил травму лица.

По факту в Билясуварском районном отделении полиции проводится расследование.