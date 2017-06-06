 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Билясуваре избит водитель машины скорой медицинской помощи

    По факту ведется расследование

    Билясувар. 6 июня. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе избит водитель автомобиля скорой медицинской помощи.

    Как сообщили аранскому бюро Report из Билясуварской районной центральной больницы, вчера в вечерние часы поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием.

    После этого сотрудники отделения Скорой медицинской помощи больницы выехали на место происшествия и доставили пострадавшего в учреждение здравоохранения. Однако затем между близкими пострадавшего и водителем автомобиля скорой медицинской помощи Меджидом Азиз оглу Ганбаровым 1954 г.р. возник спор. В результате водитель получил травму лица.

    По факту в Билясуварском районном отделении полиции проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi