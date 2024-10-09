В Билясуваре иностранные граждане задержаны за незаконную охоту

На территории Билясуварского района задержаны иностранные граждане, нарушившие правила охоты.

На территории Билясуварского района задержаны иностранные граждане, нарушившие правила охоты.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе расследования выяснилось, что это граждане Объединенных Арабских Эмиратов Заеиф Мусабах Хумуд Алькетби, Хамис Саиф Саид Бин Хумуд, Джауаан Мубарак Фадель Альмазруи и Мохаммед Абдулла Мохаммед Альмехрзи. У них было изъято в качестве вещественных доказательств 4 охотничьих ружья.

По факту в отношении нарушителей закона составлен протокол и приняты соответствующие меры.