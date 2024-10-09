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В Билясуваре иностранные граждане задержаны за незаконную охоту

В Билясуваре иностранные граждане задержаны за незаконную охоту На территории Билясуварского района задержаны иностранные граждане, нарушившие правила охоты.
Происшествия
9 октября 2024 г. 11:59
В Билясуваре иностранные граждане задержаны за незаконную охоту

На территории Билясуварского района задержаны иностранные граждане, нарушившие правила охоты.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе расследования выяснилось, что это граждане Объединенных Арабских Эмиратов Заеиф Мусабах Хумуд Алькетби, Хамис Саиф Саид Бин Хумуд, Джауаан Мубарак Фадель Альмазруи и Мохаммед Абдулла Мохаммед Альмехрзи. У них было изъято в качестве вещественных доказательств 4 охотничьих ружья.

По факту в отношении нарушителей закона составлен протокол и приняты соответствующие меры.

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