В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале

В одном из тренажерных залов Билясуварского района умер спортсмен.

В одном из тренажерных залов Билясуварского района умер спортсмен.

Как сообщает муганское бюро Report , происшествие случилось в одном из спортивных залов в городе Билясувар.

Местный житель Ахмедов Азер Гасан оглы (1973 г.р.) внезапно скончался во время тренировки. Сообщается, что у него произошел сердечный приступ.

А.Ахмедов с молодости занимался карате, несколько раз становился чемпионом республики и победителем в международных соревнованиях в Иране и Украине, работал тренером. Хотя в последние годы А.Ахмедов, являющийся ветераном первой Карабахской войны, работал в другой сфере, он продолжал регулярно заниматься спортом.