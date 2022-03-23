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В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале

В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале В одном из тренажерных залов Билясуварского района умер спортсмен.
Происшествия
23 марта 2022 г. 08:38
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале

В одном из тренажерных залов Билясуварского района умер спортсмен.

Как сообщает муганское бюро Report, происшествие случилось в одном из спортивных залов в городе Билясувар.

Местный житель Ахмедов Азер Гасан оглы (1973 г.р.) внезапно скончался во время тренировки. Сообщается, что у него произошел сердечный приступ.

А.Ахмедов с молодости занимался карате, несколько раз становился чемпионом республики и победителем в международных соревнованиях в Иране и Украине, работал тренером. Хотя в последние годы А.Ахмедов, являющийся ветераном первой Карабахской войны, работал в другой сфере, он продолжал регулярно заниматься спортом.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda respublika çempionu məşq edərkən vəfat edib

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