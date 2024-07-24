В Билясуваре автомобиль въехал в кафе, трое пострадали

В селе Аранлы Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

В селе Аранлы Билясуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Как сообщает муганское бюро Report, водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением и въехал в кафе на обочине.

В результате ДТП трое жителей данного района Кямал Джалилов, Шахмар Мансимов и Араз Халили получили ранения и были доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу.

Сообщается, что пострадавшие являются сотрудниками одной из интернет-компаний.

Расследование по факту продолжается.