В Билясуваре автомобиль сбил 5-летнего ребенка

Билясувар. 6 марта. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе автомобиль сбил 5-летнего ребенка.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Овчубере.

Автомобиль марки ВАЗ-2106 сбил жителя села Агалыкенд Амирова Рамиза Эльшан оглы 2003 г.р. Пострадавший ребенок был незамедлительно доставлен в Билясуварскую районную центральную больницу. Ему оказана первая медпомощь.

Сообщается, что ребенок шел в гости к бабушке с дедушкой, когда его сбил автомобиль.

Факт расследуется.