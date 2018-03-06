В Билясуваре автомобиль сбил 5-летнего ребенка

Билясувар. 6 марта. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе автомобиль сбил 5-летнего ребенка.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Овчубере.
Автомобиль марки ВАЗ-2106 сбил жителя села Агалыкенд Амирова Рамиза Эльшан оглы 2003 г.р. Пострадавший ребенок был незамедлительно доставлен в Билясуварскую районную центральную больницу. Ему оказана первая медпомощь.
Сообщается, что ребенок шел в гости к бабушке с дедушкой, когда его сбил автомобиль.
Факт расследуется.
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