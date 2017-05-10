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    В Билясуваре 3-летний ребенок погиб от удара током

    По факту начато расследование

    Билясувар. 10 мая. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе 3-летний ребенок умер в результате удара током. 

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Овчубере.

    Так, житель села Мушфиг Эльдар оглу Агаев 2014 г.р. умер в результате удара током.

    По информации его близких в местное бюро Report, 3-летнего ребенка ударило током, когда он игрался с электрическим ключом колодца во дворе.

    Ребенок был доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось.

    По факту начато расследование.

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