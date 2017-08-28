 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Билясуваре 22-летний парень пытался покончить с собой

    По факту ведется расследование

    Билясувар. 28 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе 22-летний парень пытался совершить суицид.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Афияддина Джалилова.

    Фирудин Расим оглу Мирзоев 1995 г.р. пытался повеситься в своем доме. Однако, подоспевший в последний момент отец Ф.Мирзоева спас сына.

    Он доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу.

    Причины попытки суицида пока неизвестны.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi