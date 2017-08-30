В Билясуваре 18-летняя девушка пыталась совершить суицид

Билясувар. 30 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе 18-летняя девушка пыталась совершить суицид.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Хырмандалы.
Местная жительница Саида Нияз гызы Асадова 1999 г.р. приняла в большом количестве предназначенный для диабетиков препарат.
Потерявшая сознание девушка была доставлена близкими в Билясуварскую центральную районную больницу.
Как сообщили местному бюро Report из больницы, С.Асадовой оказана первая медицинская помощь. Ее состояние средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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