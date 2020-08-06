В Билясуваре оштрафованы организаторы помолвки

Организатора и четверых участников мероприятия позвали в районный отдел полиции

В Билясуварский районный отдел полиции поступила информация, что проживающий на территории района, именуемой площадь "Тейаре", И.Ализаде нарушил правила особого карантинного режима, устроив для дочери церемонию помолвки.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции незамедлительно прибыли по адресу.

Организатора и четверых участников мероприятия позвали в районный отдел полиции. В отделе с ними провели профилактические беседы, объяснили правила карантинного режима.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, применен штраф.

