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В Билясуваре оштрафованы организаторы помолвки

В Билясуваре оштрафованы организаторы помолвки Организатора и четверых участников мероприятия позвали в районный отдел полиции
Происшествия
6 августа 2020 г. 11:12
В Билясуваре оштрафованы организаторы помолвки

В Билясуварский районный отдел полиции поступила информация, что проживающий на территории района, именуемой площадь "Тейаре", И.Ализаде нарушил правила особого карантинного режима, устроив для дочери церемонию помолвки.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции незамедлительно прибыли по адресу.

Организатора и четверых участников мероприятия позвали в районный отдел полиции. В отделе с ними провели профилактические беседы, объяснили правила карантинного режима.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, применен штраф.
 

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda gizli nişan mərasimi keçirənlər cərimələnib

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