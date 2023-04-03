В Биласуваре изъяты 18 кг наркотиков, оружие и боеприпасы

В ходе проведенных в Биласуваре оперативных мероприятий были обнаружены 18 кг наркотиков, оружие и боеприпасы.

В ходе проведенных в Биласуваре оперативных мероприятий были обнаружены 18 кг наркотиков, оружие и боеприпасы.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Биласуварского РОП задержали подозреваемых в незаконном ввозе сильнодействующих наркотических средств из Ирана в страну с целью дальнейшей их реализации в столице и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В ходе одной из операций на территории района был задержан житель Баку Эльвин Сулейманов, у которого было обнаружено и изъято 18 кг наркотиков. Кроме того, сотрудниками Биласуварского РОП задержан житель района Асиф Майылов, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств, оружия и боеприпасов. При нем были обнаружены и изъяты героин, 1 автомат "АК-74", 2 магазина и 30 патронов.

За последний месяц сотрудниками полиции были задержаны и привлечены к ответственности в общей сложности 19 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.