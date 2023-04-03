О нас

В Биласуваре изъяты 18 кг наркотиков, оружие и боеприпасы

В Биласуваре изъяты 18 кг наркотиков, оружие и боеприпасы В ходе проведенных в Биласуваре оперативных мероприятий были обнаружены 18 кг наркотиков, оружие и боеприпасы.
Происшествия
3 апреля 2023 г. 09:40
В Биласуваре изъяты 18 кг наркотиков, оружие и боеприпасы

В ходе проведенных в Биласуваре оперативных мероприятий были обнаружены 18 кг наркотиков, оружие и боеприпасы.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Биласуварского РОП задержали подозреваемых в незаконном ввозе сильнодействующих наркотических средств из Ирана в страну с целью дальнейшей их реализации в столице и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В ходе одной из операций на территории района был задержан житель Баку Эльвин Сулейманов, у которого было обнаружено и изъято 18 кг наркотиков. Кроме того, сотрудниками Биласуварского РОП задержан житель района Асиф Майылов, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств, оружия и боеприпасов. При нем были обнаружены и изъяты героин, 1 автомат "АК-74", 2 магазина и 30 патронов.

За последний месяц сотрудниками полиции были задержаны и привлечены к ответственности в общей сложности 19 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda 18 kiloqram narkotik və silah-sursat aşkarlanıb - FOTO

Экслюзивные новости

Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi