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В Биласуваре на посту задержан больной COVID-19

В Биласуваре на посту задержан больной COVID-19 В ходе проверок, проводимых сотрудниками Биласуварского районного отдела полиции, был задержан пытавшийся пересечь карантинный пост в направлении города активный больной коронавирусом
Происшествия
28 декабря 2020 г. 10:13
В Биласуваре на посту задержан больной COVID-19

В ходе проверок, проводимых сотрудниками Биласуварского районного отдела полиции, был задержан пытавшийся пересечь карантинный пост в направлении города активно больной коронавирусом.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, жителю села Исметли Биласуварского района А.Габиеву было прописано лечение на дому из-за положительного ответа теста на COVID-19, ему было поручено не покидать дом.

Однако полиция выяснила, что мужчина грубо нарушил карантинные условия, покинул место жительства и был обнаружен при проверке на стационарном посту у въезда в город Биласувар. А.Габиев был возвращен домой с соблюдением медицинских процедур.

Ведется разбирательство для юридической оценки поведения мужчины.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda postda COVID-19 xəstəsi saxlanıldı

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