​В Бейлагане задержан торговец наркотиками по прозвищу "Qara"

В Бейлаганском районе сотрудники милиции предприняли контрмеры против незаконного оборота наркотиков.

Как передает Report, в результате в лесной зоне региона была обнаружена 121 килограмма 350 граммов конопляных кустарников и 300 плантаций наркотического состава.

Выяснилось, что наркотические сорняки были посажены в Саатлинском районе Гараевом Асимом Улькер оглы, 1985 года рождения, по прозвищу "Qara". Также было обнаружено, что кусты выращивались по особому агротехническому правилу.

В лесу был обнаружен водяной канал и специальное место–хранения для орошения кустов конопли посаженных между деревьями.

Кроме того, 2 кг 900 граммов высушенной марихуаны было обнаружено и обезврежено на месте. В ходе расследования стало известно, что Асим, наряду с выращиванием был причастен к продаже наркотиков тоже. Задержанный ранее был осужден за то же преступление.

В настоящее время было открыто уголовное дело в Следственном Отделе Бейлаганского НПК и расследование продолжается.