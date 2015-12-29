​В Беларуси задержан гражданин Азербайджана, обманывавший женщин в Интернете - ФОТО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД белорусской столицы в Гомеле задержан гражданин Азербайджана, который, общаясь с женщинами в Интернете, обманным путем завладел денежными средствами на общую сумму более пяти тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-офицер Центрального РУВД г.Минска Татьяна Обозная.

По ее словам, с женщинами мужчина знакомился в одной из популярных социальных сетей. Рассказывал, что проживает в Азербайджане, где занимается бизнесом, владеет квартирой в Гомеле. Более того, уверял, что в ближайшее время собирается окончательно перебраться в город над Сожем, чтобы заняться ресторанным бизнесом, и ему очень важно, чтобы рядом была спутница жизни.

— За короткий промежуток времени посредством переписки в Сети и общения по мобильному телефону мужчина устанавливал с женщинами доверительные отношения, обещая по приезду в Беларусь продолжить отношения, — рассказала Татьяна Обозная. — Однако затем говорил, что якобы подвергся нападению конкурентов, которые его ограбили, забрали деньги и документы, для восстановления которых ему необходимы средства, чтобы он смог приехать в Беларусь.

Введенные в заблуждение женщины не могли отказать в помощи и перечисляли деньги на указанный счет в Азербайджан. А чуть позже обнаруживали, что не могут попасть на страничку к своему возлюбленному, так как он вносил их в «черный список». На телефонные звонки мужчина также переставал отвечать.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность мужчины и провели его задержание в Гомеле, где он проживал в съемной квартире.

— Задержанный — неработающий 44-летний гражданин Азербайджана, — отметила Татьяна Обозная. — В ходе разбирательств оперативники выяснили, что своим жертвам он давал реквизиты счета в Азербайджане, принадлежащего его сыну, который после поступления средств снимал деньги со счета и пересылал их отцу в Гомель.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса.

В настоящее время в милиции находятся заявления десяти обманутых женщин. Оперативники, однако, предполагают, что пострадавших может быть намного больше.