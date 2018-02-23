В Бейлягане задержан мужчина, укравший свыше 40 голов мелкого рогатого скота

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Бейляган. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Бейляганском районе задержан мужчина, занимавшийся кражей.

Как сообщает карабахское бюро Report, обратившись в полицию, житель районного села Биринджи Шахсевен Самрал Гасанов заявил о краже принадлежащих ему более 40 голов мелкого рогатого скота.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Бейляганского района было установлено имя похитителя. Им оказался ранее судимый житель района Кямаледдин Велиев.

Украденный скот мужчина продал в Баку за 1 800 манатов.

По факту ведется расследование, следственные мероприятия продолжаются.