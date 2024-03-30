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В Бейлагане задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Бейлагане задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков В Бейлагане задержан мужчина, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Происшествия
30 марта 2024 г. 08:35
В Бейлагане задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Бейлагане задержан мужчина, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, житель Физулинского района Талех Гулиев был остановлен сотрудниками Бейлаганского районного отдела полиции за нарушение правил дорожного движения на автомобиле марки BMW.

В ходе расследования было установлено, что водитель находится под воздействием наркотиков.

В отношении водителя был составлен административный протокол, который был направлен в суд для дальнейшего рассмотрения. Решением суда Т.Гулиев был арестован в административном порядке на 8 суток.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

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