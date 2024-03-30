В Бейлагане задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Бейлагане задержан мужчина, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

В Бейлагане задержан мужчина, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, житель Физулинского района Талех Гулиев был остановлен сотрудниками Бейлаганского районного отдела полиции за нарушение правил дорожного движения на автомобиле марки BMW.

В ходе расследования было установлено, что водитель находится под воздействием наркотиков.

В отношении водителя был составлен административный протокол, который был направлен в суд для дальнейшего рассмотрения. Решением суда Т.Гулиев был арестован в административном порядке на 8 суток.