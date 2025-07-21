В Бейлагане арестован таксист, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения

В Бейлагане арестован таксист, управлявший автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

В Бейлагане арестован таксист, управлявший автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники дорожной полиции Бейлаганского РУП остановили водителя автомобиля марки KIA И.Сафарова за нарушение правил дорожного движения.

В ходе проверки было установлено, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

В отношении И.Сафарова составлен протокол, который был направлен на рассмотрение в районный суд. Решением суда задержанный лишен водительских прав на 2 года и подвергнут административному аресту сроком на 7 суток.