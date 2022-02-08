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В Бейлагане задержан мужчина, расплатившийся фальшивыми купюрами на АЗС

В Бейлагане задержан мужчина, расплатившийся фальшивыми купюрами на АЗС В Бейлагане задержан мужчина, расплатившийся фальшивыми купюрами на автозаправочной станции.
Происшествия
8 февраля 2022 г. 11:32
В Бейлагане задержан мужчина, расплатившийся фальшивыми купюрами на АЗС

В Бейлагане задержан мужчина, расплатившийся фальшивыми купюрами на автозаправочной станции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Бейлаганским районным отделом полиции, по подозрению в передаче гражданину 28 декабря 2021 года пяти поддельных банкнот номиналом 200 манатов был задержан житель Агдамского района, ранее судимый Э.Сулейманов.

Было установлено, что 23 декабря 2021 года Сулейманов расплатился поддельной 200 манатной купюрой на автозаправочной станции в селе 2-е Ашыглы, заправив автомобиль 10 литрами топлива.

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