О нас

В Бейлагане задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Бейлагане задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков В Бейлаганском районе задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Происшествия
6 сентября 2024 г. 18:16
В Бейлагане задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Бейлаганском районе задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом Report сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники Государственной дорожной полиции Бейлаганского района остановили водителя Али Ибадова за нарушение правил дорожного движения.

По результатам проверки было установлено, что Ибадов управлял автомобилем под воздействием наркотиков и без водительских прав. В его отношении был составлен административный протокол, дело передано в суд.

Решением суда Ибадов арестован на 15 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Beyləqanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi