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В Бейлагане убиты 4 члена семьи

В Бейлагане убиты 4 члена семьи В Бейлагане убиты четыре члена семьи.
Происшествия
3 декабря 2022 г. 00:18
В Бейлагане убиты 4 члена семьи

В Бейлагане убиты четыре члена семьи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanda bir ailənin 4 üzvü öldürülüb

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