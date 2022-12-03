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В Бейлагане убиты 4 члена семьи
В Бейлагане убиты 4 члена семьи
В Бейлагане убиты четыре члена семьи.
Происшествия
3 декабря 2022 г.
00:18
https://static.report.az/photo/2a0a45bd-00b2-424d-9fbe-5510bb6d53ec.jpg
В Бейлагане убиты четыре члена семьи.
Об этом
Report
сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
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Версия на азербайджанском языке
Beyləqanda bir ailənin 4 üzvü öldürülüb
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