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В Бейлагане столкнулись грузовик и легковой автомобиль, три человека погибли 

В Бейлагане столкнулись грузовик и легковой автомобиль, три человека погибли  В селе Имамвердиляр Бейлаганского района столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Происшествия
30 января 2024 г. 11:11
В Бейлагане столкнулись грузовик и легковой автомобиль, три человека погибли 

В селе Имамвердиляр Бейлаганского района столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщает аранское бюро Report, дорожно-транспортное происшествие произошло на мосту на трассе Имишли-Бейлаган.

В результате ДТП столкнулись легковой автомобиль марки "ВАЗ" и грузовик марки "КамАЗ".

Жители поселка Бахар - водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ" Ильгар Мамедов 1992 года рождения и водитель грузовика Барат Исмаилов 1973 года рождения погибли на месте ДТП. Пассажир легкового автомобиля Шукюрзаде Шамшир Абыш оглу 1985 года рождения был доставлен в Имишлинскую районную центральную больницу, однако несмотря на усилия врачей спасти его не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanda yük avtomobili ilə minik avtomobili toqquşub, 3 nəfər ölüb - ADLAR

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