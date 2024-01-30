В Бейлагане столкнулись грузовик и легковой автомобиль, три человека погибли

В селе Имамвердиляр Бейлаганского района столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В селе Имамвердиляр Бейлаганского района столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщает аранское бюро Report, дорожно-транспортное происшествие произошло на мосту на трассе Имишли-Бейлаган.

В результате ДТП столкнулись легковой автомобиль марки "ВАЗ" и грузовик марки "КамАЗ".

Жители поселка Бахар - водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ" Ильгар Мамедов 1992 года рождения и водитель грузовика Барат Исмаилов 1973 года рождения погибли на месте ДТП. Пассажир легкового автомобиля Шукюрзаде Шамшир Абыш оглу 1985 года рождения был доставлен в Имишлинскую районную центральную больницу, однако несмотря на усилия врачей спасти его не удалось.