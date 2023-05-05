В Бейлагане перевернулся автомобиль, есть погибшие

В Бейлаганском районе перевернулся автомобиль, есть погибшие.

В Бейлаганском районе перевернулся автомобиль, есть погибшие.

Как сообщает Report, инцидент произошел 4 мая на территории поселка Гахраманлы.

Находящийся за рулем Mercedes-Benz E190 Салахлы Эйюб Сахиб оглу (1994 г.р.) потерял управление, в результате чего автомобиль выехал с дороги и опрокинулся. Пассажиры автомобиля Оруджов Рашад Эльхан оглу (2001 г.р.) и Худиев Элтун Исрафил оглу (1995 г.р.) скончались на месте происшествия, у водителя Э.Салахлы диагностирован ушиб тазобедренного сустава. Его состояние оценивается как стабильное.

По факту проводится расследование.