В Бейлагане обнаружен минометный снаряд

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ На территории поселка Дашбурун Бейлаганского района обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщили Report в ANAMA, информация об этом поступила из дежурного колл-центра «102» Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, на основании полученной оперативной информации специалисты Национального агентства по борьбе с минной опасностью (АNАМА) совместно с сотрудниками полиции Бейлаганского района были незамедлительно направленны на место происшествия.

Специалисты Агентства совместно с сотрудниками полиции Бейлаганского района и обследовали место происшествия. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и уничтожен на месте один 100-мм минометный снаряд и 26 пустых гильз.

Ранее в Физулинском районе обнаружен минометный снаряд.