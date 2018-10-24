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    В Бейлагане обнаружен минометный снаряд

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ На территории поселка Дашбурун Бейлаганского района обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

    Как сообщили Report в ANAMA, информация об этом поступила из дежурного колл-центра «102» Министерства внутренних дел (МВД).

    Согласно информации, на основании полученной оперативной информации специалисты Национального агентства по борьбе с минной опасностью (АNАМА) совместно с сотрудниками полиции Бейлаганского района были незамедлительно направленны на место происшествия.

    Специалисты Агентства совместно с сотрудниками полиции Бейлаганского района и обследовали место происшествия. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и уничтожен на месте один 100-мм минометный снаряд и 26 пустых гильз.

    Ранее в Физулинском районе обнаружен минометный снаряд.

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