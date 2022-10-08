В Бейлагане найдена похищенная 14-летняя школьница

Найдена 14-летняя школьница, похищенная из села Гаралылар Бейлаганского района.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
В результате соответствующих мер сотрудниками РОП был установлен, а после остановлен автомобиль, в котором находилась похищенная девушка.
В РОП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
В Бейлагане найдена похищенная 14-летняя школьницаВ Бейлагане найдена похищенная 14-летняя школьница Найдена 14-летняя школьница, похищенная из села Гаралылар Бейлаганского района. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. В результате соответствующих мер сотрудниками РОП был установлен, а после остановлен автомобиль, в котором находилась похищен
Происшествия
8 октября 2022 г. 21:26
https://static.report.az/photo/ecd521de-8277-3fcf-8e25-0827346da572.jpg
Найдена 14-летняя школьница, похищенная из села Гаралылар Бейлаганского района.
Версия на азербайджанском языке Beyləqanda qaçırılan 14 yaşlı məktəbli qız tapılıb