В Бейлагане найдена похищенная 14-летняя школьница

В Бейлагане найдена похищенная 14-летняя школьница

Найдена 14-летняя школьница, похищенная из села Гаралылар Бейлаганского района. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. В результате соответствующих мер сотрудниками РОП был установлен, а после остановлен автомобиль, в котором находилась похищен

https://static.report.az/photo/ecd521de-8277-3fcf-8e25-0827346da572.jpg https://static.report.az/photo/ecd521de-8277-3fcf-8e25-0827346da572.jpg

Найдена 14-летняя школьница, похищенная из села Гаралылар Бейлаганского района.



Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.



В результате соответствующих мер сотрудниками РОП был установлен, а после остановлен автомобиль, в котором находилась похищенная девушка.



В РОП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook