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В Бейлагане найдена похищенная 14-летняя школьница

В Бейлагане найдена похищенная 14-летняя школьница Найдена 14-летняя школьница, похищенная из села Гаралылар Бейлаганского района. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. В результате соответствующих мер сотрудниками РОП был установлен, а после остановлен автомобиль, в котором находилась похищен
Происшествия
8 октября 2022 г. 21:26
В Бейлагане найдена похищенная 14-летняя школьница

Найдена 14-летняя школьница, похищенная из села Гаралылар Бейлаганского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате соответствующих мер сотрудниками РОП был установлен, а после остановлен автомобиль, в котором находилась похищенная девушка.

В РОП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanda qaçırılan 14 yaşlı məktəbli qız tapılıb

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