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В Бейлагане микроавтобус слетел в овраг, есть погибший и раненые

В Бейлагане микроавтобус слетел в овраг, есть погибший и раненые В Бейлаганском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
3 января 2021 г. 22:57
В Бейлагане микроавтобус слетел в овраг, есть погибший и раненые

В Бейлаганском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Так, в Центр кризисного управления поступила информация, что на территории села Икинджи Ашыглы микроавтобус марки "Mercedes" скатился в овраг.

В результате аварии один человек погиб (имя, фамилия – уточняется) и четверо ранены.

Соответствующие силы Спасательной службы особого риска вытащили из деформированной машины погибшего и раненых, передав их в соответствующие органы.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanda mikroavtobus dərəyə aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

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