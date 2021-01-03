В Бейлагане микроавтобус слетел в овраг, есть погибший и раненые

В Бейлаганском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Так, в Центр кризисного управления поступила информация, что на территории села Икинджи Ашыглы микроавтобус марки "Mercedes" скатился в овраг.
В результате аварии один человек погиб (имя, фамилия – уточняется) и четверо ранены.
Соответствующие силы Спасательной службы особого риска вытащили из деформированной машины погибшего и раненых, передав их в соответствующие органы.