В Бейлагане изъята крупная партия наркотиков

В ходе очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы, были выявлены и задержаны лица, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.
Как сообщает Report, в ходе проведенных мероприятий на территории Бейлаганского района были задержаны ранее неоднократно судимый житель Агджабединского района Айдын Ширинов и его земляк Новруз Наджафов. У задержанных было обнаружено и изъято 12 кг наркотиков.
Мужчины сообщили, что при помощи гражданина Ирана по имени Вели забрали наркотики из тайника на территории Бейлаганского района в целях их дальнейшей доставки по различным адресам.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу, оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.