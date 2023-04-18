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В Бейлагане изъята крупная партия наркотиков

В Бейлагане изъята крупная партия наркотиков В ходе очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы, были выявлены и задержаны лица, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.
Происшествия
18 апреля 2023 г. 13:47
В Бейлагане изъята крупная партия наркотиков

В ходе очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы, были выявлены и задержаны лица, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, в ходе проведенных мероприятий на территории Бейлаганского района были задержаны ранее неоднократно судимый житель Агджабединского района Айдын Ширинов и его земляк Новруз Наджафов. У задержанных было обнаружено и изъято 12 кг наркотиков.

Мужчины сообщили, что при помощи гражданина Ирана по имени Вели забрали наркотики из тайника на территории Бейлаганского района в целях их дальнейшей доставки по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу, оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN və DSX birgə əməliyyat keçirib, İrandan narkotik gətirən şəxslər saxlanılıb

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