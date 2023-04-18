В Бейлагане изъята крупная партия наркотиков

В ходе очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы, были выявлены и задержаны лица, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы, были выявлены и задержаны лица, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, в ходе проведенных мероприятий на территории Бейлаганского района были задержаны ранее неоднократно судимый житель Агджабединского района Айдын Ширинов и его земляк Новруз Наджафов. У задержанных было обнаружено и изъято 12 кг наркотиков.

Мужчины сообщили, что при помощи гражданина Ирана по имени Вели забрали наркотики из тайника на территории Бейлаганского района в целях их дальнейшей доставки по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу, оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.