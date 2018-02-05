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    В Бейлагане из дома украдены ювелирные украшения

    Бейлаган. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Бейлаганском районе совершено ограбление.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Оренгала.

    Заранее спланировав ограбление, житель поселка Низами Ислам оглу Нагиев и Яшар Фахраддин оглу Гаджиев украли из дома земляка Ясина Афрасияб оглу Черкезова ювелирные украшения на 3500 манатов и 2000 манатов.

    По факту в отделении полиции Бейлаганского района возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. 

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