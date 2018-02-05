В Бейлагане из дома украдены ювелирные украшения

5 февраля, 2018 19:08

Бейлаган. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Бейлаганском районе совершено ограбление. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Оренгала. Заранее спланировав ограбление, житель поселка Низами Ислам оглу Нагиев и Яшар Фахраддин оглу Гаджиев украли из дома земляка Ясина Афрасияб оглу Черкезова ювелирные украшения на 3500 манатов и 2000 манатов. По факту в отделении полиции Бейлаганского района возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.