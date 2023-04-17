В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, есть погибший

В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, один человек погиб.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
На горячую линию министерства 112 поступила информация о том, что в результате падения легкового автомобиля в коллектор Баш Мил-Муган на территории села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района утонул один человек.
К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.