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В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, есть погибший

В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, есть погибший В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, один человек погиб.
Происшествия
17 апреля 2023 г. 13:49
В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, есть погибший

В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, один человек погиб.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На горячую линию министерства 112 поступила информация о том, что в результате падения легкового автомобиля в коллектор Баш Мил-Муган на территории села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района утонул один человек.

К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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