​В Башкирии житель Азербайджана понесет наказание за взятку

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Столичный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело по факту попытки дать взятку сотруднику патрульной службы при исполнении должностных обязанностей.

Как передает Report, фигурантом данного дела является 28-летний житель Азербайджан. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По данным следствия, осенью прошлого года сотрудник ДПС остановил автомобиль в районе улицы Правды за нарушение водителем правил движения в пограничной зоне.

Во время оформления нарушения в спецмашине, иностранец молча положил одну тысячу рублей на сиденье, подразумевая этим взятку.

На данный момент уголовное дело в отношении водителя направлено в городской суд.