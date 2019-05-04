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В Бардинском районе задержали мошенников - ВИДЕО

​В Бардинском районе задержали мошенников

В Бардинском районе задержали двух грабителей, промышлявших кражей денег с зарплатных карт.

Как сообщили карабахскому бюро Report в МВД, в отделение полиции района поступил звонок от местного жителя Ровшана Сулейманова. Последний сообщил, что с его зарплатной карты были списаны средства.

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны жители Тертерского района Вюсал Мамедов и Али Алисой.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Не исключается, что задержанные и ранее совершали аналогичные преступления. 

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