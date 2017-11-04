В Бардинском районе украдены деньги из квартиры

Барда. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошла кража.

Как передает карабахское бюро Report, неизвестный или неизвестные совершили кражу из частного жилого дома Талеха Танрывердиева в селе Айриджа.

По словам Т. Танрывердиева, когда он находился на работе, а члены его семьи на рынке, неизвестные проникли в дом через окно и украли из спальной комнаты 1000 манатов. Владелец дома проинформировал районное отделение полиции о случившемся. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия.