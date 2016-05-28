​В Бардинском районе скончался пятилетний ребенок, на которого рухнул забор

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Барде скончался пятилетний ребенок, на которого рухнул забор.

Как сообщает Report, эта информация распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.

По информации, 9 мая житель села Отузикилер Бардинского района Ханмед Аскеров на управляемом им тракторе марки Т-28 врезался в забор, который рухнул на пятилетнего Руфата Хатамова. Ребенок скончался 27 мая в больнице.

По данному факту ведется расследование.