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    ​В Бардинском районе скончался пятилетний ребенок, на которого рухнул забор

    Управляемый Ханмедом Аскеровым трактор врезался в забор, который опрокинулся на Руфата Хатамова

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Барде скончался пятилетний ребенок, на которого рухнул забор.

    Как сообщает Report, эта информация распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.

    По информации, 9 мая житель села Отузикилер Бардинского района Ханмед Аскеров на управляемом им тракторе марки Т-28 врезался в забор, который рухнул на пятилетнего Руфата Хатамова. Ребенок скончался 27 мая в больнице.

    По данному факту ведется расследование. 

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