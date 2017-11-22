Барда. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Гаялы.
Управляемый жителем Тертерского района Яшаром Совет оглу Мухтаровым грузовик марки "ГАЗель" с государственным регистрационным номером 59-BF-141 сбил пешехода, жителя района Юкселя Сайяф оглу Раджабова 1979 г.р. Получивший тяжелые травмы 38-летний мужчина скончался по дороге в больницу.
Факт расследуется отделением полиции Бардинского района.
Valeh DadaşovАвтор новости
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