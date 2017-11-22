В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом

22 ноября, 2017 17:58

Барда. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Гаялы. Управляемый жителем Тертерского района Яшаром Совет оглу Мухтаровым грузовик марки "ГАЗель" с государственным регистрационным номером 59-BF-141 сбил пешехода, жителя района Юкселя Сайяф оглу Раджабова 1979 г.р. Получивший тяжелые травмы 38-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Факт расследуется отделением полиции Бардинского района.