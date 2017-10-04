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    В Барде произошло ДТП, погиб один человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report

    Барда. 4 октября. REPORT.AZ/ Стало известно имя мужчины, погибшего в дорожно-транспортном происшествии в Бардинском районе. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, от полученных травм водитель автомобиля марки "ГАЗ-24", житель тертерского села Мамырды Рави Байрам оглу Шукюров 1982 г.р. скончался на месте.

    ***13:03

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Бойахмедли.

    Столкнулись "ГАЗ-24" и грузовой автомобиль марки Mercedes. В результате ДТП водитель "Волги" скончался на месте.

    По факту ведется расследование. 

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