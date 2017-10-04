В Барде произошло ДТП, погиб один человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Барда. 4 октября. REPORT.AZ/ Стало известно имя мужчины, погибшего в дорожно-транспортном происшествии в Бардинском районе.
Как сообщает карабахское бюро Report, от полученных травм водитель автомобиля марки "ГАЗ-24", житель тертерского села Мамырды Рави Байрам оглу Шукюров 1982 г.р. скончался на месте.
***13:03
Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП.
Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Бойахмедли.
Столкнулись "ГАЗ-24" и грузовой автомобиль марки Mercedes. В результате ДТП водитель "Волги" скончался на месте.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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