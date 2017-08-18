Барда. 18 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 7-летний ребенок скончался от укуса собаки.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Ляк.

Несколько дней назад местного жителя Гусейнова Узеира Шахин оглу 2010 г.р. укусила собака. Родители сразу же доставили ребенка в больницу. В медицинском учреждении заявили, что рана не представляет никакой опасности. Через несколько дней ребенку внезапно стало плохо и он скончался. Сегодня состоялись похороны Узеира Гусейнова.

Факт расследуется районной прокуратурой.