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    В Бардинском районе 7-летний ребенок скончался от укуса собаки

    Факт расследуется районной прокуратурой

    Барда. 18 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 7-летний ребенок скончался от укуса собаки.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Ляк.

    Несколько дней назад местного жителя Гусейнова Узеира Шахин оглу 2010 г.р. укусила собака. Родители сразу же доставили ребенка в больницу. В медицинском учреждении заявили, что рана не представляет никакой опасности. Через несколько дней ребенку внезапно стало плохо и он скончался. Сегодня состоялись похороны Узеира Гусейнова.

    Факт расследуется районной прокуратурой. 

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