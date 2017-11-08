В Бардинский региональный отдел Центрального банка крови назначен новый главврач

8 ноября, 2017 20:34

© Report Барда. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинский региональный отдел Центрального банка крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова минздрава назначен новый главврач. Как сообщает карабахское бюро Report, министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, на указанную должность назначен заместитель по лечебной работе Агджабединской центральной районной больницы Джасарет Мамедов. Отметим, что заведующий Бардинским региональным отделом Центрального банка крови Ибрагим Мурадов несколько месяцев назад погиб в автокатастрофе.