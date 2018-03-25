В Барде зять обокрал дом тестя - ФОТО

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Барда. 25 марта. REPORT.AZ/ В Барде зафиксирован факт кражи. Как сообщает местное бюро Report, в декабре прошлого года житель района Вахид Ханмамедов сообщил в полицию о пропаже 5 тысяч манат из его дома. В связи с фактом в Управлении полиции было возбуждено уголовное дело, проведены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе оперативных мер, в качестве подозреваемых были задержаны житель Барды Вугар Ибрагимов и житель тертерского района Вугар Бахшалиев. Интересно, что Ибрагимов приходится зятем Ханмамедову.

По сообщению следователя Агиля Алиева, в результате следственно-оперативных мер стали известны, что оба подозреваемых причастны к еще одному преступлению. Так, они признались в краже денег феврале этого года из дома жителя Барды Мазахира Джафарова на сумму 22230 манат.

В связи с фактом в Управлении полиции бардинского района продолжается расследование.