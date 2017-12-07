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    В Барде загорелся дом, один человек отравился дымом - ФОТО

    Причины пожара выясняются© Report

    Барда. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе в одном из частных домов произошел пожар.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гарамамедли.

    Загорелся дом местного жителя Ниязи Мамедова. На место происшествия были привлечены пожарные машины Бардинской районной службы противопожарной охраны. Вместе с содержимом сгорели две из четырех комнат одноэтажного дома. Пожарным удалось пресечь распространение огня в другие комнаты. Во время пожара отравился один человек, который был помещен в Бардинскую центральную районную больницу.

    Причины пожара выясняются. 

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