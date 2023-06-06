В Барде задерживаемые оказали сопротивление полиции, есть пострадавший

В Барде оказано сопротивление полиции, есть пострадавший.

В Барде оказано сопротивление полиции, есть пострадавший.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Бардинского РОП провели оперативное мероприятие в отношении жителей города Барда, ранее судимых Имдада Абдуллаева и Турала Гасанова, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. При задержании И.Абдуллаев оказал сопротивление сотрудникам полиции с применением ножа.

Из-за реальной угрозы жизни и здоровью сотрудники полиции применили табельное оружие. Один из подозреваемых был ранен в ногу и госпитализирован, а второй – задержан.

В принадлежащей им сумке были обнаружены и изъяты 5 кг 140 г героина, 300 г марихуаны и один нож.

По факту в Бардинском РОП возбуждено уголовное дело, выполняются следственные мероприятия.