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В Барде задерживаемые оказали сопротивление полиции, есть пострадавший

В Барде задерживаемые оказали сопротивление полиции, есть пострадавший В Барде оказано сопротивление полиции, есть пострадавший.
Происшествия
6 июня 2023 г. 09:42
В Барде задерживаемые оказали сопротивление полиции, есть пострадавший

В Барде оказано сопротивление полиции, есть пострадавший.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Бардинского РОП провели оперативное мероприятие в отношении жителей города Барда, ранее судимых Имдада Абдуллаева и Турала Гасанова, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. При задержании И.Абдуллаев оказал сопротивление сотрудникам полиции с применением ножа.

Из-за реальной угрозы жизни и здоровью сотрудники полиции применили табельное оружие. Один из подозреваемых был ранен в ногу и госпитализирован, а второй – задержан.

В принадлежащей им сумке были обнаружены и изъяты 5 кг 140 г героина, 300 г марихуаны и один нож.

По факту в Бардинском РОП возбуждено уголовное дело, выполняются следственные мероприятия.

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