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В Барде задержаны 14 человек, оказавших сопротивление полиции

​В Барде задержаны 14 человек, оказавших сопротивление полиции

© Report

Сегодня, 16 мая, группа жителей села Гарадырнаг Бардинского района провела акцию с требованием выделить им участок для выпаса животных. 

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, руководство местного райотдела полиции прибыло на место и провело с собравшимися жителями разъяснительные беседы. 

Однако жители продолжили свою акцию, потребовав передать им участки иных сельчан. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались успокоить толпу, но недовольные жители села оказали сопротивление. 

Задержаны 14 участников акции. По итогам расследования будет дана правовая оценка происшествию.

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