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В Барде задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли

В Барде задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли В результате проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием “Хашхаш-2021" был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.
Происшествия
3 октября 2021 г. 15:44
В Барде задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли

В результате проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием “Хашхаш-2021" был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных на основании поступившей информации оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель села Мустафаагалы Адалят Асланов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

На его приусадебном участке были обнаружены и изъяты 24 кустов конопли, а также 3 килограммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə çətənə bitkisinin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

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