В Барде задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли

В результате проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием “Хашхаш-2021" был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

В результате проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием “Хашхаш-2021" был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных на основании поступившей информации оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель села Мустафаагалы Адалят Асланов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

На его приусадебном участке были обнаружены и изъяты 24 кустов конопли, а также 3 килограммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.